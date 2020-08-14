В Киеве автомобиль "зашел" в кофейню через окно (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 14 августа, в Киеве произошло необычное ДТП. Так, на перекрестке улицы Княжий Затон и Днепровской набережной автомобиль Mazda вылетел с дороги прямо в кафе. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
На месте работают врачи и правоохранители. Предварительно, в кафе никого из посетителей не было.
Водитель автомобиля Mazda госпитализирован в критическом состоянии. У продавца кафе травма руки.
Ранее мы писали о том, что под Киевом дети угнали авто и попали в ДТП.
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