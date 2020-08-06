Полицейские задержали группу вымогателей, которые промышляли изощренным шантажом зажиточных жителей Западной Украины. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Трио злоумышленников из Львовской области действовало по хорошо отработанному плану. 29-летняя девушка знакомилась с мужчинами, соблазняла их, а когда доходило до интима, в комнату врывались двое ее сообщников.

Перепуганных голых мужчин снимали видеокамеру, а потом предлагали "купить" пикантное видео за $2 000. В противном случае угрожали залить "клубничку" в сеть и разослать родственникам.

Одна из жертв шантажистов оказалась несговорчивой и обратилась с заявлением в полицию. Злоумышленников задержали, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители пытаются выяснить, сколько же мужчин обобрало преступное трио.

Шантажистам инкриминируют ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали сутенера из СБУ, который "крышевал" проституток.