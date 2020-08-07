Полиция Днепра задержала мужчину, который находится в розыске международной базы Интерпола за заказное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Интерпола.

По информации, убийца скрывался от правосудия под чужим именем и пользовался фальшивыми документами. Его задержали патрульные со спецназом полиции. В автомобиле задержанного нашли оружие, патроны и поддельные документы.

Отмечается, что правоохранители выясняют, совершил ли мужчина правонарушения на территории Украины.

Ранее мы писали, что полиция ищет убийцу, застрелившего бизнесмена в Киевской области. Мужчина скрылся с оружием.