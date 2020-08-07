В Днепре задержали "международного" киллера [ Редактировать ]
Полиция Днепра задержала мужчину, который находится в розыске международной базы Интерпола за заказное убийство.
Об этом сообщает пресс-служба Интерпола.
По информации, убийца скрывался от правосудия под чужим именем и пользовался фальшивыми документами. Его задержали патрульные со спецназом полиции. В автомобиле задержанного нашли оружие, патроны и поддельные документы.
Отмечается, что правоохранители выясняют, совершил ли мужчина правонарушения на территории Украины.
Ранее мы писали, что полиция ищет убийцу, застрелившего бизнесмена в Киевской области. Мужчина скрылся с оружием.
по теме
В Харькове "накрыли" цех контрафактной одежды
Правоохранители начали уголовное производство
Под Днепром разоблачили банду похитителей людей
В банду входили не менее 10 человек, пока удалось задержать пятерых
Соблазняли, а потом шантажировали "домашним порно": на Закарпатье задержали трио вымогателей (видео)
29-летняя девушка знакомилась с мужчинами, соблазняла их, а когда доходило до интима, в комнату врывались двое ее сообщников
Под Харьковом грабитель вынес из дома 5 миллионов, угрожая няне с младенцем (фото)
Угрожая ножом, злоумышленник забрал из сейфа 5 млн грн, $60 тысяч и 35 тысяч евро. В придачу он прихватил с собой кошелек няни