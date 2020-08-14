Президент должен определиться - он с народом Украины или с теми, кто запрещает выборы на Донбассе. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время рабочей поездки на Донетчину. Политик принял участие в митинге-протесте "Донбасс имеет право на голос!", который проходил в прифронтовом Светлодарске.

На многотысячный митинг, кроме местных жителей, прибыли представители Краматорска, Славянска, Святогорска, Лимана, Селидово, Бахмута, Мирнограда, Константиновки, Дружковки, Волновахи, Мариуполя и других прифронтовых городов, сел и поселков Донетчины.

Жители Донетчины выступили против отмены выборов и потребовали от власти возобновить процесс подготовки и проведения выборов в 10 ОТГ на Донетчине, которые расположены вблизи линии разграничения.

"В городах, в которых уже восстановлена мирная жизнь, людям цинично пытаются запретить выбирать местную власть. Мы будем против этого бороться и добиваться отмены этого незаконного решения. А те, кто его принял - будут нести ответственность", - заявил Юрий Бойко.

Он рассказал, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже обратилась с заявлениями в Государственное бюро расследований о преступлении, подано исковое заявление в суд, а также зарегистрирована петиция на официальном сайте президента. Кроме того, ОП-ЗЖ обратилась к президенту Зеленскому с заявлением о необходимости отменить решение ЦИК как антиконституционное и нарушающее права граждан, уволить глав военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, которые своими действиями допустили нарушение прав граждан Украины, и провести выборы в местные органы власти на всей подконтрольной Украине территории.

"Президент должен определиться с кем он - с народом Украины, или с теми, кто запрещает право на выбор 500 тысячам избирателей Донецкой и Луганской области. С теми гражданами, которые когда-то поверили ему, или с советчиками из своего офиса, которые пытаются спастись от разгромного поражения на выборах. Защитить права людей - прямая обязанность гаранта Конституции. Сейчас только оппозиция защищает конституционные права жителей Донбасса. И мы не остановимся!" - резюмировал Юрий Бойко.