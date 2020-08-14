В пятницу, 14 августа, в Нью-Йорке был госпитализирован младший брат президента США Роберт Трамп (на фото). Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Источник в администарции президента США уточнил телеканалу, что Дональд Трамп уже знает о случившемся и собирается срочно навестить родственника.

"Могу подтвердить сообщение о том, что брат президента госпитализирован", - сказал CNN официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

О причинах госпитализации не сообщается. В июне Роберт Трамп больше недели провел в отделении интенсивной терапии больницы Mount Sinai в Нью-Йорке.

Роберт Трамп ранее являлся топ-менеджером Trump Organization. Он один из четырех братьев и сестер американского президента.

Недавно Роберт Трамп стал героем новостей после того, как возглавил судебный процесс от имени семьи Трампа, пытаясь остановить публикацию откровенной книги племянницы президента Мэри о нынешнем хозяине белого дома.

Ранее сообщалось, что США планируют изменить закон ради волос Трампа.