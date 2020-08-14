Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила все жалобы на непризнание итогов президентских выборов. Результаты выборов будут обжаловать в Верховном суде.

Об этом заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает "Интерфакс-Запад".

Читайте также В Беларуси отпустили более двух тысяч задержанных - МВД

"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение. Мы идем в Верховный суд!", - отметил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что ЦИК Беларуси объявила официальные результаты выборов.

Также мы писали о том, что Тихановская сделала шокирующее заявление.