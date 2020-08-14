ЦИК Беларуси отклонила все жалобы на результаты выборов президента [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила все жалобы на непризнание итогов президентских выборов. Результаты выборов будут обжаловать в Верховном суде.
Об этом заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает "Интерфакс-Запад".
"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение. Мы идем в Верховный суд!", - отметил Дмитриев.
Ранее сообщалось, что ЦИК Беларуси объявила официальные результаты выборов.
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