У президента США Дональда Трампа умер брат на 73 году жизни.

Об этом сообщил сам американский лидер.

По его словам, Роберт Трамп был для президента надежным другом.

Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно.

Отмечается, что ранее брат президента был доставлен в госпиталь с "тяжелым заболеванием". Дональд Трамп навещал его.

Ранее мы писали, что Роберта Трампа госпитализировали в Нью-Йорке. Он являлся топ-менеджером Trump Organization.