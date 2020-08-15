На Полтавщине, а именно в селе Погребы, в ночь на 15 августа микроавтобуса Volkswagen Transporter сбил велосипедистов, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как сообщили правоохранители, авария случилась около 2 часов ночи. По предварительной информации, 57-летний водитель микроавтобуса, житель города Яготин, Киевской области, допустил наезд на двух велосипедистов.

В результате ДТП 48-летний велосипедист, житель Кременчугского района, с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Второй мужчина-велосипедист погиб на месте.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в Киеве состоялась акция велосипедистов за защиту своих прав.

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Как мы ранее сообщали, в Беларуси задержали участников велопробега.