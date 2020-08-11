Во Львове женщине удалили гигантскую 10-килограммовую опухоль (фото) [ Редактировать ]
Хирурги Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи удалили из живота 51-летней жительницы Тернополя гигантскую опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.
Отмечается, что операция была сложной, но удачной.
По словам медиков, эту опухоль у пациентки обнаружили еще в декабре во время прохождения химиотерапии. Тогда женщина лечилась после операции по удалению опухоли молочной железы.
Найдена липосаркома уже тогда была достаточно большой, однако из-за карантина и эпидемии операция постоянно переносилась. За 8 месяцев опухоль выросла и стала весить 10 килограммов. Она сместила органы брюшной полости влево, сдавила двенадцатиперстную кишку и даже начала врастать в почку.
В конце июля женщина обратилась за помощью к специалистам, так как в течение нескольких месяцев она потеряла более 10 кг, хотя ее живот существенно увеличился. Врачи решили как можно быстрее прооперировать пациентку. Хирурги удалили с живота женщины опухоль. Кроме нее, пришлось вырезать еще правую почку и часть печени, в которой начали расти кисты.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, вскоре ей придется начать длительную реабилитацию.
Ранее мы писали о том, что женщина перепутала опухоль с беременностью.
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