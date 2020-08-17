Протесты в Беларуси: Тихановская сделает "президентское" заявление [ Редактировать ]
Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская готовиться сделать заявление, в котором объявит о своей победе на выборах.
Об этом пишет, Rzeczpospolita.
Так, в штабе оппозиционного кандидата ожидают поддержки западных стран и признания Тихановской главой государства.
Отмечается, что массовость мирных акций в городах Беларуси и подчеркнули, что жестокие разгоны силовиками протестующих "никогда не должны повториться".
Читайте также, в столице Беларуси Минске Александр Лукашенко собрал митинг, в ходе которого выступил перед своими сторонниками.
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