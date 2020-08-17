Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская готовиться сделать заявление, в котором объявит о своей победе на выборах.

Об этом пишет, Rzeczpospolita.

Так, в штабе оппозиционного кандидата ожидают поддержки западных стран и признания Тихановской главой государства.

Отмечается, что массовость мирных акций в городах Беларуси и подчеркнули, что жестокие разгоны силовиками протестующих "никогда не должны повториться".

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