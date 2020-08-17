Дешевших овочів і фруктів, ніж зараз, уже не буде

Зростання цін на основні продукти прогнозують українські економісти. Для аграріїв нинішній сезон видався нелегким: приморозки, дощі на заході України, посуха на сході й півдні. До всього ще й карантин. Скільки доведеться платити за картоплю й моркву - рахувала Анна Філь.

Нині саме сезон городини й садовини. Від різноманіття на прилавках - очі розбігаються. І ціни, здавалося б, мали падати. Чи так це - зараз перевіримо.

Те, що українське в сезон втрачає у вартості, не дивно.

Андрій, продавець:

Лук например дешевле стал. Лук, морковка дешевле, буряк дешевле.

Інша річ картопля. Олександр продає по 10 гривень за кілограм на дві гривні дорожче, ніж торік. Врожаєм похвалитися не може.

Була така невеличка сантиметрів 20 і померзла всьо. А померзла це вже мінус 30 відсотків урожаю.

Але найбільше людей дивують - ціни на огірки й помідори. Ці овочі вже точно мають подешевшати.

Я считаю дорого помидор розовій 45 гривен. Нормальні помідори 60 а я бачила волове серце - 90!

Продавці пояснюють: і огірки, і помідори цього сезону спізнюються. Знову ж через холод.

Олександр, продавець:

Ви ж бачите погода все змістилося, все невовремя пішло, кавун невовремя, абрикос невовремя.

А кавуни нині найдорожчі за останні 5 років. 7-10 гривень за кілограм, як для серпня, забагато. Чому така ціна продавці нам пояснили доступно - ось такий вигляд нещодавно мали баштани на Херсонщині.

Олена і Микола:

И было раннее похолодание, приморозки были, и арбуз кинул цвет и из-за этого мало и навязалося арбуза.

Ми вирішили себе не балувати, обираємо найнеобхідніші овочі - без яких жодна господиня обіду не зварить.

Ми купили традиційний набір овочів. картопля обійшлася в 15 грн за кілограм, стільки ж капуста і морква, цибуля була по 20 гривень. А от чого чекати восени?

Олег Пендзін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу:

Ціна в нас піде практично по всій палітрі. Десь я так очікую порядку 5-7 відсотків до кінця року в середньому. А будуть лідери такі як картопля, як борщова група вони підуть сильніше.

По-перше, дасться взнаки погода. Картопля, наприклад, у західних областях вимокла через зливи й повені. Чимало з тих, хто збирав свій врожай не змогли дістатися городів на громадському транспорті через карантин. Тому купуватимуть її в супермаркетах, підвищуючи попит. Епідемія змусила скоротити й імпорт із Білорусі. Іншим культурам завадила посуха на сході й півдні країни.

Олег Пендзін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу:

Цього року Україна вже є очікування мінус два з половиною мільйони тонн кукурудзи. Не раніше вересня жовтня ми з вами дізнаємося ціни на зернові на пшеницю десь пізніше трошки на кукурудзу. Від цього буде залежати ціни на м'ясо молоко.

Отже, тим, хто ще не зробив консервації - саме час взятися до роботи. Бо дешевших овочів і фруктів, ніж зараз, уже не буде.