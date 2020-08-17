В Україні вводять нові правила карантину: яка ситуація в регіонах?

Від завтра карантин за новими правилами. Регіони розділять на 4 зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену. Від цього залежатимуть і обмеження. І поки - Київ - претендент на зону червону.