У Рівненській області зафіксували 178 нових випадків COVID-19 за добу [ Редактировать ]
1464 випадки інфікування коронавірусом - виявили в Україні за минулу добу. 21 людина померла. 342 особи видужали - це нові дані від РНБО.
Найбільше інфікованих у Рівненській області - 178 випадків за вчора.
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