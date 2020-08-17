У Мадриді протестували проти маскового режиму та заборони паління [ Редактировать ]
Кількасот людей у Мадриді вийшли на протест проти обов'язкового носіння маски в усіх громадських місцях і заборони куріння на вулиці. Містяни вважають, що уряд порушує їхні права.
Уряд Іспанії посилив карантинні заходи у п'ятницю через зростання числа нових випадків зараження. Лише за один день зафіксували понад три тисячі нових хворих.
по теме
У Рівненській області зафіксували 178 нових випадків COVID-19 за добу
1464 випадки інфікування коронавірусом - виявили в Україні за минулу добу. 21 людина померла
У Європі фіксують нові коронавірусні антирекорди
Коронавірусні антирекорди фіксують у Франції, Туреччині та Південній Кореї. Збільшення кількості хворих змусило насторожитися Італію та Німеччину
Туреччина посилює карантин
Людям старше 65 років обмежили час користування громадським транспортом та відвідування торгових центрів, заборонили ходити на пікніки і на масові заходи
Хроніки коронавірусу: китайці відмовляються від імпорту, а Франція фіксує новий антирекорд
Коронавірусні антирекорди фіксують у Франції, Туреччині та Південній Кореї. Збільшення кількості хворих змусило насторожитися Італію, Іспанію та Німеччину
Україна посилює готовність до другої хвилі COVID-19
В антилідерах - Харківська, Чернівецька, Івано-франківська області та місто Київ. МОЗ укотре закликає українців дотримуватися карантинних рекомендацій, щоб уникнути швидкого поширення інфекції