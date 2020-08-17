Кількасот людей у Мадриді вийшли на протест проти обов'язкового носіння маски в усіх громадських місцях і заборони куріння на вулиці. Містяни вважають, що уряд порушує їхні права.

Уряд Іспанії посилив карантинні заходи у п'ятницю через зростання числа нових випадків зараження. Лише за один день зафіксували понад три тисячі нових хворих.