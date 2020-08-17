В Долине Смерти (Калифорния, США) в воскресенье, 16 августа, температура достигала 54,4 градуса по Цельсию.

Если показатели подтвердятся, то эта температура будет считаться рекордной на Земле за последние 107 лет.

Об этом сообщает "УНН".

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"Температура в Долине Смерти достигает 130F (54,4 градуса по Цельсию), что может быть самой высокой официальной температурой, зарегистрированной на Земле когда-либо. Поскольку в стране продолжается рекордная волна жары, 54 млн человек живут при 100F (37,7 по Цельсию)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, в случае подтверждения отметки 54,4 градуса по Цельсию, эти показатели побьют прошлый температурный рекорд, который был зафиксирован в Долине Смерти 10 июля 1913 года - тогда в Фернесс-Крик температура достигла отметки в 56,7 градусов.

Ранее сообщалось, что Арктика "побила" исторический температурный максимум.