В Долине Смерти зафиксировали рекордно высокую температуру [ Редактировать ]
В Долине Смерти (Калифорния, США) в воскресенье, 16 августа, температура достигала 54,4 градуса по Цельсию.
Если показатели подтвердятся, то эта температура будет считаться рекордной на Земле за последние 107 лет.
Об этом сообщает "УНН".
"Температура в Долине Смерти достигает 130F (54,4 градуса по Цельсию), что может быть самой высокой официальной температурой, зарегистрированной на Земле когда-либо. Поскольку в стране продолжается рекордная волна жары, 54 млн человек живут при 100F (37,7 по Цельсию)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что, в случае подтверждения отметки 54,4 градуса по Цельсию, эти показатели побьют прошлый температурный рекорд, который был зафиксирован в Долине Смерти 10 июля 1913 года - тогда в Фернесс-Крик температура достигла отметки в 56,7 градусов.
Ранее сообщалось, что Арктика "побила" исторический температурный максимум.
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