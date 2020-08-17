На территории Беларуси отключился интернет.

Об этом сообщает NEXTA.

Так, в стране отключают интернет-соединение во время массовых акций протеста. Сейчас не заходит на tut.by, "Белта", "Наша Нива", "Белсат".

В Беларуси массово отключают интернет, работает только через Psiphon и VPN — пишут со всей страны.

Отмечается, что в первые дни масштабных протестов в Беларуси был отключен интернет. Кроме того, пользователи из других стран не могли зайти на сайты белорусских СМИ. Официальные власти назвали причиной кибератаку.

Ранее мы писали, что беларусам включили интернет, но запретили покупать пиротехнику. Такое решение приняли из-за того, что граждане применяют ее во время акций протеста.