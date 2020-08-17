Кличко готовит для украинцев сюрприз ко Дню Независимости [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко готовит ко Дню Независимости сюрприз. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
В понедельник, 17 августа, он посетил строительную площадку, где уже начали устанавливать флагшток для самого высокого, главного Флага Украины.
"Друзья! Неделя остался до больших праздников для украинцев - Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции. Накануне Дня Государственного Флага мы откроем мемориал", - написал мэр.
"Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на город. И весь Киев будет видеть главный Флаг нашего государства", - добавил киевский глава.
Кличко подчеркнул, что сводят крупнейший в стране флагшток на средства меценатов.
Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил программу празднования Дня Независимости 2020.
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