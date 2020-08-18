Вакцина от коронавируса: Китай начнет продажи препарата [ Редактировать ]
КНР начнет продавать инактивированную противокоронавирусную вакцину за 150 долларов
Об этом пишет ТАСС.
Так, после завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. К концу декабря этого года она может появиться на рынке.
По нашим прогнозам, Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, еще 100 млн сможет производить Уханьский институт биопрепаратов (Wuhan Institute of Biological Products).
Отмечается, что, если сделать одну инъекцию, то вероятность защиты где-то 97%, антитела вырабатываются медленно. Обычно требуется около полумесяца, чтобы выйти на уровень, которого будет достаточно для противодействия COVID-19. Если сделать две инъекции, то вероятность защиты может достичь 100%.
Читайте также, Еврокомиссия сделала заказ на вакцину против коронавируса. Препарат AZD1222 прошел первую и вторую фазы испытаний против вируса SARS-CoV-2 и еще на одобрена для клинического применения.
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