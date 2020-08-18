Диетологи перечислили полезные свойства кукурузы [ Редактировать ]
Диетологи рассказали о малоизвестных полезных свойствах кукурузы для здоровья человека. Этот злак присутствует в рационе многих в самых разных формах, передает newsyou.info.
Отмечается, что продукт не слишком калорийный, на 100 граммов приходится лишь 86 ккал, минимум жиров и 19 граммов углеводов. Благодаря своим антиоксидантным свойствам кукуруза способна снижать риск развития рака и болезней сердца. В составе злака содержатся витамины C и B1, также там можно найти фосфор и магний. За счет наличия тиамина продукт благоприятно отражается на памяти. Фолаты позволяют снизить вероятность развития врожденных дефектов.
Полезными свойствами может похвастаться и кукурузное масло. Пантотеновая кислота, имеющаяся в продукте, защищает человека от стресса. Кукурузные рыльца пригодны для использования в лечебных целях. Они содержат в себе углеводы, соли калия, натрия и кальция. Их применяют в качестве мочегонного средства, а еще они способствуют выведению камней из почек.
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