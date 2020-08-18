У кількох регіонах Німеччини стартував новий навчальний рік. Питання освіти в країні - це компетенція земель. І кожна з них сама вирішує, коли саме діти мають йти до школи і яких санітарних норм повинні дотримуватись, аби не допустити поширення коронавірусу.

У Берліні, наприклад, учні зобов'язані носити маски тільки під час перерв. А у землі Північний Рейн-Вестфалія і під час занять. Як проходить навчання в часи пандемії - розкаже Тетяна Логунова.

Руки потрібно обробляти ретельно, за допомогою таких рухів. П'ять разів втираєте антисептик в праву, потім в ліву.

Заняття у цій берлінській школі тепер починаються з гігієнічної п'ятихвилинки. Учнів вчать правильно дезінфікувати руки і нагадують нові санітарні правила. У приміщенні навчального закладу під час занять і перерв учні і вчителі зобов'язані носити маски.

Мартіне Морено, директорка школи:

Ми знаємо, що в більшості шкіл Берліна рекомендують надягати маски тільки під час перерв, коли усі виходять у коридори. Але саме у класі діти і вчителі перебувають у постійному контакті і ризикують заразитися. Тому ми вирішили максимально захистити школярів і педагогів.

Захисна маска - перепустка і в школу міста Ганау, що в землі Гессен. Її наявність на вході до навчального закладу перевіряє особисто директор.

Юрген Шойєрман, директор школи:

Носіння маски - це гарний тон у нашому навчальному закладі. І я радий, що усі ставляться до цих правил з розумінням.

Протягом навчального дня відтепер роблять більше перерв. Щоб діти мали змогу зняти маски і вийти надвір, подихати свіжим повітрям. Вчителі ж у цей час провітрюють класи.

Німці розробили і план дій на випадок, якщо в учбовому закладі зафіксують спалах коронавірусу. У разі хвороби учня або вчителя, школу одразу закривають на карантин і переходять на дистанційне навчання. Такі випадки вже є. Одразу після старту нового навчального року, карантин довелося запровадити щонайменше в десяти школах в різних містах Німеччини.

Більшість з них розташовані у столиці.

Франциска Гіффай, міністр у справах сім'ї:

Потрібно дотримуватися гігієнічних норм, постійно провітрювати приміщення і відслідковувати ланцюжки інфікування. Вчителі повинні мати можливість безкоштовно пройти тест на коронавірус, навіть за відсутності симптомів хвороби.

Захист вчителів наразі найбільша проблема. За даними міністерства освіти, щонайменше чверть німецьких педагогів наразі у групі ризику. Через похилий вік і хронічні хвороби. У них є можливість звернутися до лікаря і отримати довідку про тимчасове звільнення від роботи у класі.

Таким співробітникам керівництво школи має запропонувати іншу діяльність, не пов'язану з безпосереднім контактом з дітьми.