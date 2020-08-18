Польша начала принимать беженцев из Беларуси [ Редактировать ]
Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси. Также страна открыла свои границы для тех, кому необходимо убежище из-за политических взглядов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в эфире RMF FM.
"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны Польша открыта, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу", - заявил он.
Пшидач отметил, что такое исключение не является поощрением для выезда из Беларуси, а лишь гарантией на случай проблем.
"Есть случаи, когда в последнее время лица просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили", - добавил он.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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