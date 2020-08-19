У тюрмах Білорусі продовжують утримувати протестувальників [ Редактировать ]
У білоруських буцегарнях залишаються іще 44 протестувальники, яких затримали під час масових акцій, - про це заявили в білоруському МВС.
Протести в країні не вщухають вже понад тиждень. Мітингарі вважають результати президентських виборів сфальсифікованими. Від початку протестів затримали майже 7 тисяч активістів. Щонайменше 250 опинилися у лікарнях - після жорсткого побиття силовиками. Іще більш як півсотні зникли безвісти.
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