Пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина появилась в предыдущих заявках турнира Premier 5 в Риме (старт 21 сентября) и "Ролан Гаррос" (старт 28 сентября), сообщает сайт "Большого тенниса Украины".

Соревнования могут стать для украинки первыми после паузы в сезоне, так как она не будет выступать на турнирах, проходящих на территории в США.

В прошлом году Свитолина проиграла Виктории Азаренко во втором круге турнира в Риме, а на “Ролан Гаррос” дошла до третьего раунда, где уступила Гарбинье Мугуруси.

Ранее мы писали, что Ястремская вернулась на корт победой над третьей ракеткой Испании.