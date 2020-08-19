Элина Свитолина примет участие на "Ролан Гаррос" [ Редактировать ]
Пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина появилась в предыдущих заявках турнира Premier 5 в Риме (старт 21 сентября) и "Ролан Гаррос" (старт 28 сентября), сообщает сайт "Большого тенниса Украины".
Соревнования могут стать для украинки первыми после паузы в сезоне, так как она не будет выступать на турнирах, проходящих на территории в США.
В прошлом году Свитолина проиграла Виктории Азаренко во втором круге турнира в Риме, а на “Ролан Гаррос” дошла до третьего раунда, где уступила Гарбинье Мугуруси.
Ранее мы писали, что Ястремская вернулась на корт победой над третьей ракеткой Испании.
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