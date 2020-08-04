В ночь на вторник, 4 августа, вторая ракетка Украины (25-я в мире) Даяна Ястремская сыграла свой первый матч на турнирах WTA после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В поединке первого круга соревнований в итальянском Палермо с призовым фондом 163 103 евро 20-летняя украинка обыграла третью ракетку Испании Сару Соррибес-Тормо (83-я в мире) - 6:3, 6:4.

Победа Ястремской принесла ей 2 540 евро призовых. Во втором круге соревнований одесситка сразится с сильнейшей в противостоянии между словенкой Тамарой Зиданшек (71-я) и Осиан Доден из Франции (116-я).

На турнире в палермо Ястремская сыграет и в парном разряде. Компанию Даяне составит Иоана-Ралука Олару из Румынии. Первым соперницами украинско-румынской пары станут Аранта Рус из Нидерландов и Тамара Зиданшек из Словении.

Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая 5-ю строчку мирового женского рейтинга, выиграла престижный выставочный турнир Bett1 Aces Berlin.