В Швейцарии выпал "шоколадный снег". Об этом сообщает Fox News.

В городе Ольтен компания Lindt&Spruengli, производящая шоколад, сообщила о незначительном дефекте охлаждающей вентиляции, из-за чего шоколадный порошок попал в воздух и разлетелся по местным населенным пунктам.

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На странице в Twitter появилась фотография автомобиля, покрытого тонким слоем шоколадной пудры.

"Шоколадный снег … неужели такое бывает?", "Моя мечта сбылась", - пишут пользователи.

Представители компании Lindt & Spruengli извинились перед местными жителями и предложили оплатить уборку "шоколадного снега". Но никто предложение компании не принял.



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