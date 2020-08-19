Швейцарию засыпало "шоколадным снегом" (фото) [ Редактировать ]
В Швейцарии выпал "шоколадный снег". Об этом сообщает Fox News.
В городе Ольтен компания Lindt&Spruengli, производящая шоколад, сообщила о незначительном дефекте охлаждающей вентиляции, из-за чего шоколадный порошок попал в воздух и разлетелся по местным населенным пунктам.
На странице в Twitter появилась фотография автомобиля, покрытого тонким слоем шоколадной пудры.
"Шоколадный снег … неужели такое бывает?", "Моя мечта сбылась", - пишут пользователи.
Представители компании Lindt & Spruengli извинились перед местными жителями и предложили оплатить уборку "шоколадного снега". Но никто предложение компании не принял.
Ранее мы писали о том, что Ивано-Франковщину засыпало "летним снегом".
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