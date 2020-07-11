11 июля отмечают Всемирный день шоколада. Ученые из Университета Южной Австралии и Университета штата Мэн рассказали, чем полезно одно из самых популярных лакомств.

Джорджина Крохтон заявляет, что потребление шоколада по крайней мере раз в неделю способно снизить риск сахарного диабета в долгосрочной перспективе.

Исследователи наблюдали за 900 не диабетиками и 45 диабетиками в течение продолжительного времени. В результате исследования они выяснили, что люди, которые ели шоколад реже одного раза в неделю, имели в два раза больший риск развития диабета по сравнению с теми, кто ел шоколад раз в неделю и больше.

Ранее мы писали о том, чем полезен темный шоколад.