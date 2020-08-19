Путін особисто наказав зламати сервери Демократичної партії, аби зашкодити Гіларі Клінтон та допомогти її опоненту Дональду Трампу виграти вибори.

Про це ідеться у фінальній доповіді сенатського комітету з розвідки щодо російського втручання в американські президентські вибори 2016 року. В операції брав також участь сайт "Вікілікс" Джуліана Ассанжа.

Доповідь, окрім того, підтвердила контакти сина та зятя Трампа з росіянами під час виборчої кампанії 2016. Раніше американський президент називав подібні закиди "фейком" та "маячнею".