Путін дав наказ: у США звинувати президента Росії у атаці на сервери Демпартії [ Редактировать ]
Путін особисто наказав зламати сервери Демократичної партії, аби зашкодити Гіларі Клінтон та допомогти її опоненту Дональду Трампу виграти вибори.
Про це ідеться у фінальній доповіді сенатського комітету з розвідки щодо російського втручання в американські президентські вибори 2016 року. В операції брав також участь сайт "Вікілікс" Джуліана Ассанжа.
Доповідь, окрім того, підтвердила контакти сина та зятя Трампа з росіянами під час виборчої кампанії 2016. Раніше американський президент називав подібні закиди "фейком" та "маячнею".
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