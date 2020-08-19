Літак із гуманітарною допомогою від України сьогодні вилетів до Бейрута. На борту лікарські засоби, вироби медичного призначення та пшеничне борошно. Також до постраждалого міста вирушили українські рятувальники. Детальніше - Марія Кагал.

Сьогодні ми здійснюємо переліт літаком національної гвардії України, літак Ан-72 за маршрутом Республіка Ліван, столиця Бейрут.

Цього понеділка уряд виділив майже вісім з половиною мільйонів гривень з резервного фонду - на "гуманітарку" для Лівану. І вже сьогодні вантаж вирушив до потерпілого від вибуху міста.

Сергій Яровий, перший заступник міністра внутрішніх справ:

Це наша відповідь на ту трагедію, яка відбулася страшна в Бейруті, в морському порту, коли після вибуху страшного постраждали люди. Тільки 220 загиблих, сто.. чоловік зникли безвісті, понад 6 000 постраждалих, дуже велика кількість руйнувань, тобто порушена інфраструктура і тому Україна не може бути осторонь від цієї трагедії.

Відправили найнеобхідніше - ліки, медичні препарати та продукти харчування. Саме про такі засоби просила влада Лівану.

Дмитро Чечоткін, голова ДСНС України:

Державна служба з надзвичайних ситуацій після того, як надійшов запит ліванської сторони про допомогу була готова направити туди і загін рятувальників, і мобільний госпіталь, але після перемовин з ліванською стороною було визначено, що більш необхідні для них були це медикаменти і продукти харчування.

Супроводжує вантаж до Лівану - український посол, Ігор Осташ. Він зазначив, що допомоги нині потребують не лише ліванці, а й українці, які мешкають у Бейруті.

Ігор Осташ, посол України в Лівані:

Я хотів би сказати, що ліванський народ для нас не просто братній народ, це для нас рідний народ, тому що ми маємо понад 4 000 українських ліванських сімей у Лівані і, на жаль, десь понад 20 сімей постраждало у цій страшній трагедії. Тому ми також намагаємося допомагати не тільки ліванцям, але також і українцям.

У Бейруті гуманітарним вантажем з України опікуватимуться військові. Саме Міноборони Лівану відповідає за розподіл продуктів та медикаментів серед містян.