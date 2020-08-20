Пригощає та тікає: на вулицях чилійської столиці орудує Бетмен [ Редактировать ]
На вулицях чилійської столиці орудує Бетмен. Він знаходить безхатченків і пригощає їх вечерею. Через пандемію ті опинилися на межі виживання. Хто ховається за маскою "людини-кажана"?
Він сідає у свій "бетмобіль" та мчить нічними вулицями чилійської столиці . Багажник його автівки ущент заповнений пакунками з їжею. Чоловік, в костюмі Бетмена, своє ім'я не розголошує та не знімає маски. У чилійському "Готемі" - він підгодовує безхатченків у бідних кварталах Сантьяго.
Чилійській Бетмен:
Коли йдеш вулицями Сантьяго, починаєш помічати інший бік життя. Тут ситуація набагато гірша, ніж у багатьох із нас. Звісно, - у нас також є свої труднощі, але мешканці вулиці страждають і від голоду та холоду. Деякі з них - алкогольно- та наркозалежні, - однак при цьому їм ніхто не допомагає. Мене це дуже турбує.
Наслідувач Бетмена дотримується стилю та ідеології Брюса Вейна - вилазки лише вночі, а допомога - усім нужденним. В Чилі безробіття нині сягнуло 12 відсотків. Це рекордний показник за останнє десятиріччя. Відтак, збільшилася кількість людей, які опинилися без даху над головою.
Чилійській Бетмен:
Бетмен - символічний персонаж, що зближує усіх. Він жертвує своїми коштами та часом - заради улюбленого міста. Я хочу звернутися до жителів Чилі. Погляньте навколо, - може, ви могли б знайти трохи харчів і часу? Або ж надати прихисток людям, які вкрай цього потребують?
Безхатченки вдячні місцевому герою за турботу.
Сімон, безхатченко:
Я давно так смачно не їв, хочу подякувати від нас усіх цьому чоловікові.
Поки що таємничий герой - одинак. Утім, згодом хоче зібрати супергеройську команду. Чоловік жартома каже: шукає "Жінку-кішку" та "Робіна".
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