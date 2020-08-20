Начальник управления командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины и его сообщники получили почти 1 миллион гривен "отката" от предприятия за обеспечение победы в закупке Вооруженными силами медицинских масок для военнослужащих. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований

По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах.

Размер взятки был обусловлен объемом поставки: 1 гривна с каждой маски.

Весной 2020 года у директора общества, которое выиграло тендер по закупке медицинских масок для ВСУ, гражданские лица потребовали средства из расчета 1 гривна с 1 маски, берясь обеспечить выполнение договора, положительное заключение служебной проверки военной службы правопорядка ВСУ, быструю оплату за товар и т.п., а чиновники подтвердили это требование.

В целом члены преступной группы рассчитывали получить неправомерную выгоду в сумме более миллиона гривен, которую удалось уменьшить до 998 тысяч гривен.

Денежные средства по требованию фигурантов планировали передавать в ячейку в отделении одного из банковских учреждений в Киеве.

17 августа участники сговора получили первую часть неправомерной выгоды – 400 тыс грн, которую "в тот же день распределили между собой и использовали для заключения различного рода гражданско-правовых сделок и для удовлетворения личных потребностей".

19 августа после передачи второй части неправомерной выгоды в размере 598 тыс грн чиновника Медицинских сил ВСУ, военнослужащих и двух гражданских задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Двое военнослужащих помещены в гауптвахты Центрального управления ВСП ВСУ.

У фигурантов уголовного производства проведено 13 обысков, в ходе которых выявлено часть денег, которые передавались им ранее.

Сейчас проверяется причастность других лиц и руководства Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины к этому уголовному преступлению.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление ГБР, оперативное сопровождение – Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ.