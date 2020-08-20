Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Европе можно не вводить жесткий карантин.

Об этом пишет глава европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге.

Так, власти европейских стран накопили достаточно информации о COVID-19.

Благодаря базовым общенациональным и дополнительным прицельным мерам у нас появилось гораздо больше возможностей искоренить локальные вспышки вируса. Мы можем управлять ситуацией с вирусом и поддерживать в действии как экономику, так и функционирование образовательной системы.

Отмечается, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции не складывается таким образом, чтобы оставлять жесткие карантинные ограничения. Она отличается от той, которая складывалась во время первой волны коронавируса.

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