На Луганщині СБУ виявила схрон з боєприпасами. Зі схованки, розташованої у напівзруйнованій будівлі на околицях Попасної, дістали три протитанкові міни, сім гранатометних пострілів, шість гранат та велику кількість набоїв.

Тепер правоохоронці розшукують власників сховку.