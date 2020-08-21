СБУ виявила схрон з боєприпасами на Луганщині [ Редактировать ]
На Луганщині СБУ виявила схрон з боєприпасами. Зі схованки, розташованої у напівзруйнованій будівлі на околицях Попасної, дістали три протитанкові міни, сім гранатометних пострілів, шість гранат та велику кількість набоїв.
Тепер правоохоронці розшукують власників сховку.
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