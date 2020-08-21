Аферистам загрожує до 12 років за ґратами

Вінницькі поліцейські викрили шахраїв, які обіцяли людям роботу за кордоном, натомість дурили їх організатором нелегального бізнесу виявився раніше судимий мешканець Вінниці.

Разом із чотирма подільниками, вони пропонували людям вакансії у країнах Близького Сходу та Євроcоюзу.

За оформлення документів брали від тисячі до трьох тисяч євро, та жодних контрактів люди зрештою не отримали. Ошукали з півсотні громадян. Аферистам загрожує до 12 років за ґратами.