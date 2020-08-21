У Вінниці шахраї дурили людей обіцянками роботи за кордоном [ Редактировать ]
Вінницькі поліцейські викрили шахраїв, які обіцяли людям роботу за кордоном, натомість дурили їх організатором нелегального бізнесу виявився раніше судимий мешканець Вінниці.
Разом із чотирма подільниками, вони пропонували людям вакансії у країнах Близького Сходу та Євроcоюзу.
За оформлення документів брали від тисячі до трьох тисяч євро, та жодних контрактів люди зрештою не отримали. Ошукали з півсотні громадян. Аферистам загрожує до 12 років за ґратами.
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