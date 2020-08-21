Російські медики заборонили відправку Навального до Німеччини [ Редактировать ]
Дружина російського опозиціонера Олексія Навального звернулася до Путіна з вимогою дозволити вивезти чоловіка на лікування до Німеччини. Рідні та колеги російського опозиціонера не довіряють заявам омсько-московської команди медиків - ті стверджують, що отрути в крові хворого немає, що поставили діагноз і повідомили його родичам. Додають, що отрути не знайшли.
Втім, інформація про отруту, все-ж таки з'являється від транспортної поліції... Всі останні факти ми зібрали для вас в окремий сюжет.
Медики відпрацьовують 5 робочих діагнозів, - каже головний лікар Омського шпиталю. Основна версія: порушення обміну речовин через різке зниження рівня цукру в крові. Водночас констатує: у пацієнта не виявили отрути, барбітуратів чи оксибутиратів.
Олександр Мураховський, головний лікар Омської лікарні швидкої допомоги №1:
Те биологические материалы, которые мы отправили на исследование, на те вещества, которые уже были проведены анализы - они все отрицательные.
Протилежне вранці стверджували соратники і дружина Навального. За їхніми словами, у крові хворого знайшли смертельно небезпечний токсин. В отруєнні підозрюють Кремль, де тепер намагаються замести сліди.
Іван Жданов, директор Фонду боротьби з корупцією:
Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном. Какое вещество? Она говорит: это тайна следствия, мы не можем говорить, но это вещество смертельно опасно, представляет угрозу не только Алексею, но и окружающим.
Юлія Навальна, дружина Олексія Навального:
По этому, его, конечно не выдают, чтобы остатки этого вещества исчезли. Он в не очень хорошем состоянии и мы, конечно, не можем доверять этой больнице. Мы требуем, чтобы его нам выдали, и мы могли лечить его в независимой больнице.
Для цього німецький благодійний фонд направив із Берліна літак. Він сів в Омську і мав би вивезти Навального. Але місцеві медики не дозволили транспортування, - при цьому наголошують, що за ніч стан пацієнта трохи покращився.
Олександр Мураховський, головний лікар Омської лікарні швидкої допомоги №1:
Что может случиться во время транспортировки? - Все, что угодно может случиться, даже самое печальное. Если бы пациент был стабилен, мы бы не возражали.
Навального шпиталізували напередодні. Він летів з Томська до Москви в рамках передвиборного турне. Однак борт екстрено сів в Омську. В Навального були симптоми отруєння, потім він впав у кому.
Американський президент Дональд Трамп повідомив, що стежить за ситуацією. Готові допомогти з лікуванням російського опозиціонера в Німеччині та Франції, - про це заявили Ангела Меркель та Еммануель Макрон. Він навіть готовий надати політичний притулок Навальному.
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