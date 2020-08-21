Афера на 25 мільйонів. У США за звинуваченням у шахрайстві заарештували колишнього політтехнолога Президента. Як саме екс-чиновник із друзями змусили тисячі довірливих американців віддати їм гроші? І скільки допомогла заробити наближеність до першої особи?

"Стіна Трампа" на кордоні із Мексикою будується, але недостатньо швидко. Хочете допомогти президенту? Дайте гроші на її спорудження. Усе до цента піде на добру справу! Ця реклама онлайн-кампанії під назвою "We Build the Wall" ("Ми зводимо стіну") у консервативних американців викликала довіру. І кошти текли рікою - 25 мільйонів доларів пожертв!

Ще б пак, адже до акції причетний сам Стів Беннон, політтехнолог Дональда Трампа, якого багато хто вважає одним із архітекторів його перемоги. Людина, яка вже не у Білому домі, однак наближена до президента. Тож, арешт Беннона і ще трьох учасників шахрайської схеми став справжнім шоком.

Прокуратура Нью-Йорка з'ясувала, що частину грошей, зібраних під патріотичними гаслами, вони привласнювали, витрачаючи на власні потреби і розкішне життя. Зокрема, лише Беннону перерахували з рахунків Фонда... мільйон доларів! З яких сотні тисяч він встиг витратити на особисті цілі.

А телекомпанія CNN дізналась, що політтехнолога заарештували не вдома, а в Атлантичному океані, на розкішній яхті, яка належить китайському мільярдеру. Звинувачення і йому, й іншим учасникам оборудки: електронне шахрайство та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, - тягне за собою 20 років ув'язнення.

Дональд Трамп поспішив від колишнього фаворита дистанціюватися:

Я не мав із ним зовсім ніяких справ дуже довгий час. І нічого не знаю про проєкт, окрім того, що мені він не сподобався. Коли прочитав, - сказав: "це справа уряду, а не приватних осіб". Навіть не думав, що він цим керує!

У пресі про Беннона пишуть як просто про "радника президента", але це не так.

Люди, які разом із ним працювали в Білому домі, сказали мені, що політтехнолог певний час був майже всемогутнім, його думка щодо піару була остаточною. Після перемоги Трампа - а він грав ключову роль у команді, - Беннон став головним стратегом Адміністрації. Ось наприклад: за словами колишнього комунікаційного директора Білого дому Ентоні Скарамуччі, саме Стів Беннон свідомо почав війну президента із впливовими ЗМІ країни, придумав термін "fake news" і переконав Трампа, що його виборцям ці слова сподобаються.

Згодом Беннон пішов з посади, але певні особисті стосунки із Трампом зберіг. І, схоже, використовував колишню наближеність до президента, аби за його спиною збирати кошти "на стіну". Суд обіцяє бути гучним, демократи точно захочуть використати слухання, аби ще і Трампа "потопити". Тому скоріш за все публічну фазу процесу намагатимуться затягнути - хоча б до моменту, поки вибори пройдуть.

Але президент вважає, що його підставили і розгніваний настільки, що колишнього фаворита більше не рятуватиме; навпаки, проситиме правосуддя бути із ним максимально жорстким.