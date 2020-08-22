В Киеве проходит прощание с Борисом Патоном [ Редактировать ]
В субботу, 22 августа, в Киеве проходит прощание с известным украинским ученым, Героем Украины Борисом Патоном.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
На прощание пришли президент Украины Владимир Зеленский с супругой, глава Офиса президента Андрей Ермак и первый президент Украины Леонид Кравчук.
Прощение проходит в клубе Кабинета министров Украины. Похоронят Патона на Байковом кладбище.
Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет он был президентом Национальной академии наук Украины (с 1962 года). После провозглашения независимости Украины стал первым, кого наградили званием Героя Украины.
Напомним, Борис Патон умер на 102 году жизни 19 августа.
Как сообщили в НАН Украины, у него было заболевание сердечно-сосудистой системы.
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