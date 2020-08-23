В Беларуси нашли повешенным пропавшего активиста [ Редактировать ]
В лесу, в Партизанском районе Минска, нашли повешенным активиста, связь с которым была потеряна еще 12 августа. На теле мужчины было множество травм. Об этом рассказали сотрудники поискового отряда "Ангел".
По данным правоохранителей, потерпевший - 28-летний демонстрант из Жодино - Никита Кравцов.
Как сообщила жена Кривцова, последний раз ее муж выходил на связь 12 августа. Также она отметила, что в последний раз его телефон включили в Республиканском центре неврологии и нейрохирургии в Минске, но после - его там найти не удалось.
Но также, она заявила, что не владеет информацией об участии ее мужа в митингах.
Я не знаю, участвовал он в митингах или нет, не знаю, был ли он задержан или нет. – Он 12-го августа перестал выходить на связь – и всё: человек исчез. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным
Она также отметила, что она не может точно утверждать пока есть ли на теле ее мужа какие-то травмы и следы избиений, так как она его еще не видела.
Мы только завтра поедем в морг, милицию и будем всё узнавать. Я уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого
Напомним, ранее в Гомеле похоронили третьего активиста, который скоропостижно скончался после полученных травм в результате избиений силовиками.
Как мы сообщали, Лукашенко высказался о пострадавших митингующих, назвав их следи от избиений фейковыми. Позже Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия с 24 августа. Но, не смотря на это, в Беларуси продолжаются митинги.
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