На Черкащині пожежа знищила громадськй транспорт міста Золотоноша [ Редактировать ]
Левову частку громадського транспорту містечка Золотоноша на Черкащині знищила пожежа. Полум'я на стоянці автобусів помітив охоронець і одразу викликав рятувальників. Поки вони їхали, чоловік устиг відігнати одну з машин у безпечне місце. Через щільне розташування техніки вогонь охопив майже весь майданчик за лічені хвилини. Пожежники врятували лише чотири автобуси. Дирекція підприємства підозрює, що транспорт підпалили умисно.
Ігор Бойко, начальник восьмої державної пожежно-рятувальної частини міста Золотоноша:
Приймалися дії по гасінню і локалізації пожежі, а також охолодження поруч стоячих автобусів. В наслідок пожежі знищено 12 автобусів, один пошкоджено, чотири врятовано і ще дві одиниці автотехніки.
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