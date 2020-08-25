В Японии пенсионеры "воюют" с мохнатыми ворами [ Редактировать ]
Трое пенсионерок из Японии вооружились пневматическим оружием и пошли на войну с обезьянами.
Об этом пишет Grape.
Так, 74-летняя Масако Ишимура, 68-летняя Тацуко Киношита и 67-летняя Миюки Ии при обнаружении "врага" начинают палить. Однако стоит отметить, что целью воинственно настроенных дам не является убийство обезьян. Женщины только стараются напугать их и отбить желание возвращаться на плантацию.
Мы не позволим им уничтожить драгоценные овощи, выращенные сельскими жителями.
Отмечается, что обезьяны вероломно ворвались на территорию сада 5 лет назад, и, не смотря на всяческие попытки избавиться от них, ничего не помогало.
Фото: Twitter
Ранее мы писали, что в Индии обезьяны украли у лаборанта пробирки с коронаиврусом. Растерянные работники лаборатории не смогли помешать воришкам, которые сразу же скрылись с места преступления.
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