Трое пенсионерок из Японии вооружились пневматическим оружием и пошли на войну с обезьянами.

Об этом пишет Grape.

Так, 74-летняя Масако Ишимура, 68-летняя Тацуко Киношита и 67-летняя Миюки Ии при обнаружении "врага" начинают палить. Однако стоит отметить, что целью воинственно настроенных дам не является убийство обезьян. Женщины только стараются напугать их и отбить желание возвращаться на плантацию.

Мы не позволим им уничтожить драгоценные овощи, выращенные сельскими жителями.

Отмечается, что обезьяны вероломно ворвались на территорию сада 5 лет назад, и, не смотря на всяческие попытки избавиться от них, ничего не помогало.

Фото: Twitter

Ранее мы писали, что в Индии обезьяны украли у лаборанта пробирки с коронаиврусом. Растерянные работники лаборатории не смогли помешать воришкам, которые сразу же скрылись с места преступления.