В субботу ночью, 22 августа, на трассе Благовещенское-Николаев произошло лобовое столкновение легковушки Оpel Vectra и грузовика DAF. В результате 2 человека погибли, еще два были госпитализированы.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что из автомобиля Opel двух пострадавших мужчин 1991 г.р. и 1984 г.р. госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии.

"Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 г.р. и водителя 1987 г.р.), используя гидравлический инструмент, деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля DAF не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

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