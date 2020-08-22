В Николаевской области случилось жуткое ДТП [ Редактировать ]
В субботу ночью, 22 августа, на трассе Благовещенское-Николаев произошло лобовое столкновение легковушки Оpel Vectra и грузовика DAF. В результате 2 человека погибли, еще два были госпитализированы.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что из автомобиля Opel двух пострадавших мужчин 1991 г.р. и 1984 г.р. госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии.
"Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 г.р. и водителя 1987 г.р.), используя гидравлический инструмент, деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля DAF не пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Каменском жуткое ДТП унесло жизнь 4-летней девочки.
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