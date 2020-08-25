Украина ограничила возможность приезда хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год) по просьбе израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Решение принято в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом на встрече с раввинами Украины заявил президент Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Зеленский подчеркнул, что в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование Рош ха-Шана, поскольку эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает беспокойство.

"Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", - отметил он.

Украинский президент сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Нетаньяху, в Украину ежегодно только из Израиля приезжают на Рош ха-Шана около 8 тысяч хасидов.

"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверенufd, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения ... Но у нас сложная ситуация", - добавил Зеленский.

Он также попросил раввинов Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году.

Стоит отметить, что не смотря на запрет и просьбы, десятки тысяч хасидов уже съезжаются в Умань, чтобы отметить еврейский Новый год и посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году. В этом году празднование еврейского Нового года состоится с 18 по 20 сентября.

Ранее мы сообщали, что мэр Умани заявил о возможном запрете приезда хасидов в город вплоть до выставления блокпостов. В знак протеста он ночевал под ОП.