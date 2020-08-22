Руководитель "коронавирусного центра" Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году. Об этом сообщает Reuters.

Рони Гамзу считает, что праздник может стать эпицентром распространения коронавируса.

Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В то время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше

Стоит отметить, что не смотря на запрет и просьбы, десятки тысяч хасидов уже съезжаются в Умань, чтобы отметить еврейский Новый год и посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году. В этом году празднование еврейского Нового года состоится с 18 по 20 сентября.

Ранее мы сообщали, что мэр Умани заявил о возможном запрете приезда хасидов в город вплоть до выставления блокпостов. В знак протеста он ночевал под ОП.

Читайте также, Арсен Аваков заявил, что на территории Украины будут введены ограничения чтобы не допустить большого наплыва хасидов на празднование Рош-ха-Шана. Также, Аваков призвал хасидов отказаться от посещения Умани во время пандемии коронавируса.