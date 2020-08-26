Рятувальники ліквідовують у Вінниці наслідки потужної негоди [ Редактировать ]
Наслідки потужної негоди ліквідовують рятувальники у Вінниці. Напередодні зливи підтопили там приватні обійстя, а буревій повалив дерева. Минулося без жертв.
Негода дісталася і Волині. Після сильних дощів вулиці трьох міст залило. У Володимирі-Волинському автівки буквально плавали дорогами. У Нововолинську надзвичайники відкачували воду з вулиць помпами. А в Ковелі після зливи підтопило привокзальну площу.
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