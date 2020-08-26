Наслідки потужної негоди ліквідовують рятувальники у Вінниці. Напередодні зливи підтопили там приватні обійстя, а буревій повалив дерева. Минулося без жертв.

Негода дісталася і Волині. Після сильних дощів вулиці трьох міст залило. У Володимирі-Волинському автівки буквально плавали дорогами. У Нововолинську надзвичайники відкачували воду з вулиць помпами. А в Ковелі після зливи підтопило привокзальну площу.