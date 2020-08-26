В Китае создали "насекомую" вакцину от коронаивруса [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Китая одобрило испытания вакцины от коронавируса, произведенной из клеток насекомых.
Об этом сообщает "Синьхуа".
Так, это будет первое в стране испытание на людях вакцины от COVID-19, изготовленной из клеток насекомых.
Отмечается, что результаты испытаний на животных, опубликованные в журнале Nature, показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и нечеловеческих приматов уже через 7 или 14 дней после однократной инъекции без явных побочных эффектов.
Ранее мы писали, что британская противокоронавирусная проходит клинические испытания. Препарат представляет собой комбинацию двух антител, произведенных идентичными иммунными клетками.
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