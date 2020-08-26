Девушку приговорили к тюремному заключению за нарушение карантина [ Редактировать ]
В Австралии 28-летнюю девушку приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение правил коронавирусного карантина.
Об этом сообщает BBC.
Так, 28-летняя Ашер Фей Вандер Санден провела месяц в штате Виктория, который сильно пострадал от COVID-19. Ей разрешили вылететь домой в город Перт, но надо было пройти 14-дневный карантин в гостинице за свой счет. Вместо этого она тайно приехала в штат на грузовике и остановилась в доме своего парня, где ее позже задержали.
Судья заявил, что Санден совершила "очень серьезное преступление", которое могло привести к вспышке вируса, и приговорил ее к шести месяцам тюрьмы.
Отмечается, что в Западной Австралии людям, которые нарушили законы о карантине, грозит максимальное наказание в виде 12 месяцев тюремного заключения или 50 тысяч долларов штрафа.
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