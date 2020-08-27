В четверг, 27 августа, умер экс-мэр Львова Василий Шпицер. Он руководил городом в 1990-1994 годах. О смерти сообщил его племянник Андрей Шпицер в Facebook.

Василию Шпицеру было 72 года. Он был кандидатом технических наук, политиком, публицистом и писателем.

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В 1990 году Шпицер избран депутатом Львовского областного и городского советов. В 1990-1994 - первый городской председатель Львова в независимой Украине.

Со времени перестройки начал активно заниматься общественной деятельностью в качестве делегата учредительного съезда Общества украинского языка имени Шевченко, делегата учредительной конференции Народного Руха во Львове, а также члена президиума Общества украинского языка имени Шевченко.

В 1994-1995 годах был начальником управления Львовской областной государственной администрации. С 1996 года - заместителем директора дочерней фирмы "ГАЛЬ-Дженералтранс".

Василий Шпицер родился в 1947 году в селе Нижняя Луковица Стрыйского района во Львовской области. Окончил НУ «Львовская политехника» по специальности — инженер электронной техники, учился в аспирантуре Московского авиационного института. Работал инженером Львовского научно-исследовательского радиотехнического института. Является автором и соавтором более 50-ти научных работ, 25-ти изобретений.

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