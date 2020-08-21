Тесть экс-президента Украины Петра Порошенко Анатолий Переведенцев умер на 88-м году жизни.

Об этом сообщает политолог Павел Нусс в своем Facebook.

Так, семья пока еще не определилась с датой похорон. Все заботы по подготовке церемонии взял на себя Петр Порошенко.

Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Марины Анатольевны, и всей Вашей семье. Мужайтесь, родная наша. Неимовенные испытания для всей семьи принёс этот тяжёлый год. Мы с Вами, рядом.

Отмечается, что дочери Анатолия Переведенского - Алла Зернецкая и Марина Порошенко - приехали в дом на ул. Грушевского, где жили родители.

Известно, что Анатолий Переведенский при жизни был заместителем министра здравоохранения УССР, в 80-е занимал пост советника посла СССР в Монголии.

Ранее мы писали, что у экс-президента Украины Петра Порошенко умер отец. Алексею Порошенко на момент смерти было 84 года.