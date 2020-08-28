Представители стран-членов Европейского союза договорились расширить санкционный список в отношении Беларуси. В него хотят добавить большее количество людей. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в список попадут лица, которые участвовали в силовом подавлении протестов, начальники милиции и руководство белорусской избирательной комиссии.

"Что касается Беларуси, то мы договорились, что добавим больше людей в санкционный список Евросоюза", - написал Сийярто.

Он также добавил, что "Вышеградская четверка", куда входит Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, инициировали не ждать еще месяц для составления санкционного списка.

Ранее сообщалось, что Тихановская назвала условия своего возвращения в Беларусь.

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