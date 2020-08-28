Американське нововведення. У Сполучених штатах дали дозвіл на використання нового тесту на коронавірус, який вже називають революційним. У чому його переваги і що він змінить для американців?

Зробити тест на коронавірус у Сполучених штатах останнім часом не проблема - просто знаходиш найближчу лікарню і там все зроблять - за гроші або навіть безкоштовно, але у будь-якому разі без черг чи потреби у вказівці лікаря. Інша проблема, що результату доведеться чекати кілька діб.

Поки що, в Америці навіть мета видавати результати через 48 або хоча б 72 години - залишається недосяжною. За даними медичного відомства країни, три з кожних чотирьох пацієнтів дізнаються про лабораторний висновок протягом... п'яти днів! А це ефективність всієї системи тестування ставить під сумнів.

Справжньою бомбою стало інтерв'ю Білла Гейтса виданню "Wired", в заголовок якого винесли слова бізнесмена "більшість американських тестів - цілковите сміття".

Це просто безглуздя! Держава все оплачує, але не переймається, як пізно людям видають результати. А всім лабораторіям платять однаково. Словом, шалені гроші на вітер.

Логіка Гейтса проста: за 5 діб, що минули від моменту тесту, людина 20 разів вже може захворіти, але згодом отримає довідку "здоровий", заспокоїться, і далі діятиме куди менш обережно - заражаючи інших. Лікарі все це теж прекрасно розуміли, але не мали альтернативи. До сьогоднішнього дня.

І те, що зараз відбувається, місцеві медики називають "коронавірусною революцією", адже новий тест, дозвіл на використання якого дала влада, дає результат вже через 15 хвилин, достовірність 97%, та ще вартість - всього 5 доларів, кава у Starbucks дорожче коштує.

Більше того, виробник переконує, що для перевірки за новою методикою не потрібно дорогого специфічного обладнання - тільки "тестова смужка".

Одночасно випустять додаток для смартфонів, який дасть можливість в аеропортах і на кордоні одразу демонструвати результат для перевірки. Тобто не чекати поки його з лабораторії надішлють. Розробники обіцяють вже до жовтня довести виробництво до 50 мільйонів упаковок на місяць. І якщо це станеться, то, наприклад, у туризма з'являється майбутнє. На "чекіні", перед посадкою у літак чи просто на паспортному контролі будь-яка країна зможе пропускати лише пасажирів з негативним аналізом на коронавірус - точно розуміючи, що він абсолютно "свіжий", адже зроблений лише 15 хвилин тому.