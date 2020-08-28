Локальні спроби посилити карантин уже викликають шалений спротив. Люди виходять на акції протесту, а місцеві чиновники влаштовують паради незгоди з урядовими рішеннями.

Сьогодні обурювався Івано-Франківськ, який вирішили "перефарбувати" в "червону" зону. Чи домоглися жителі бодай чогось?

Новина про те, що Івано-Франківськ потрапив до найнебезпечнішої "червоної" зони, сколихнула місто. Міський голова скликав позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Медики одностайно заявляють: епідемічна ситуація і справді не проста, але аж ніяк не катастрофічна.

Олег Ціхонь, заступник головного лікаря Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

Ми спостерігали різкий ріст поступлення в стаціонар якраз десь три тижні тому. І сьогоднішній день останній тиждень слава богу вже зменшився.

Чотири показники, за якими досі визначали рівень епідбезпеки, свідчать: Івано-Франківську до "почервоніння" далеко, він балансує на межі помаранчевої та жовтої зон. Та цього тижня в МОЗ несподівано запровадили новий критерій.

Марія Бойко, начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

Це завантаженість ліжок взагалі всіма пацієнтами з підозрою на пневмонію. Цей показник і вивів дуже багато регіонів у "помаранчеву" або "червону" зону.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Це є коефіцієнти, які не об'єктивні. Це є політичне рішення, яке сьогодні приймається, - я не знаю до чого це призведе.

Утім, саботувати рішення МОЗ франківські чиновники не наважилися. І головним аргументом для них став приклад чернівецьких колег, щодо яких учора за послаблення карантину поліція відкрила кримінальне провадження.

А поки чиновники засідали, біля облдержадміністрації зібралися мітингарі - перевізники, підприємці, вчителі.

Роман Марцінків, житель Івано-Франківська:

Ми в місті Івано-Франківську вийшли, щоб показати свою позицію, що ми хочемо, щоб наше місто працювало, що у нас не є така критична ситуація, яку нам малюють з Києва.

Віталій, водій маршрутки:

Мусять бути якісь обмеження, але давати людям працювати, щоб утримувати сім'ї, дітей.

До мітингарів вийшов мер. Каже: міська влада - на боці народу, але має діяти в межах закону. Тож уже з 1 вересня діти - на дистанційному навчанні, перевезення лише спецрейсами, а всі кафе - на замку.

Та люди завтра планують вийти на мітинг знову. Проти посилення карантину протестували і в інших "червоних" містах Прикарпаття.

Утім, єдині, хто проголосував за послаблення обмежень, - це депутати Тисменицької міськради. Вони дозволили роботу магазинів, шкіл та ресторанів.