В столице США Вашингтоне на протесты против расизма вышли тысячи людей, которые собрались возле памятника Аврааму Линкольну.

Об этом The Washington Post.

Так, манифестация приурочена к 57-й годовщине марша на Вашингтон, проведенного темнокожим правозащитником, лауреатом Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом.

Отмечается, что акция протеста прошла под лозунгом "Уберите свое колено с моей шеи!". Количество людей на центральном бульваре американской столицы не указывается, однако они заполнили всю территорию вокруг прямоугольного пруда перед мемориалом Линкольну.

Roads in Washington DC are being blocked by Black Lives Matter activists and the drivers are having their lives threatened. pic.twitter.com/PXG5DD24WT